Am Samstag starten die Kaiserslautern Pikes im Schulzentrum Süd gegen die Mainz Golden Eagles in die Saison. Währenddessen arbeitet Aufsteiger Pirmasens Praetorians eifrig daran, dass das Derby gegen die Pikes ins Framas-Stadion verlegt wird.

Jetzt starten auch die Kaiserslautern Pikes in die Footballsaison. Die „Hechte“ haben zum Auftakt gleich zwei Heimspiele in der Regionalliga Mitte. Am Samstag (15.30 Uhr) empfangen sie im Kaiserslauterer