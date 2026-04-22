In Kaiserslautern wird ab Ende nächster Woche ein neues Online-Terminbuchungssystem für die Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinangelegenheiten verfügbar sein. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Demnach erfolgt die Umstellung am Montag und Dienstag, 27. und 28. April, wodurch an diesen Tagen keine Neuterminierungen möglich sind.

Bereits gebuchte Termine bleiben jedoch gültig. Bürger werden per E-Mail über die Änderung informiert und erhalten eine neue Bestätigung inklusive QR-Code. Dieser Code ermöglicht einen einfachen und eigenständigen Check-in an der Aufrufanlage der Dienststelle.

Das neue System ist Teil eines umfangreichen Digitalisierungsprojekts, das vom städtischen Digitalisierungsreferat angestoßen wurde. Bereits im Januar war es im Bürgercenter eingeführt und anschließend schrittweise auf weitere Bereiche ausgeweitet worden.

Ziel der Umstellung ist es, die Terminbuchung zu erleichtern, die Wartezeiten zu minimieren und die Mitarbeiter an den Info-Theken zu entlasten. Die neue Plattform ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt unter www.kaiserslautern.de/termine abrufbar und soll nach städtischen Angaben langfristig den Service verbessern.