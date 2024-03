Das alte Mannschaftstransportfahrzeug des Katastrophenschutzes des Landkreises, das bei der Feuerwehr in Niedermohr untergebracht ist, wird ersetzt. Der Kreistag vergab am Montag den Auftrag für rund 216.000 Euro.

Das bisherige Fahrzeug sei seit 23 Jahren im Dienst, reparaturbedürftig und entspreche nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik, führte die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmitt aus. Also soll Ersatz her: ein neues Personal- und Materialtransportfahrzeug. Das günstigste Angebot, das von einer hessischen Firma abgeben wurde, lag bei 215.509 Euro. Das Land hat offenbar einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro in Aussicht gestellt.