Gleich drei internationale Top-Musiker versprechen zusammen mit der Stammcrew der Reihe „Jazzbühne“ einen spannenden Abend voller Melodien und Grooves, an dem sie ihre eigenen „New York Stories“ erzählen. Jeanfrançois Prins (Gitarre, Gesang), Bruno Castellucci (Schlagzeug) und Ulli Jünemann (Saxophon) lassen das Publikum der Fruchthalle am Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr an ihrem musikalischen Leben teilhaben. Dies ist von all den verschiedenen Abenteuern – sowohl musikalisch als auch menschlich – geprägt, die sie in und durch New York erlebt haben.

Jer Belgier Jeanfrançois Prins hat 25 Jahre in New York gelebt und in dieser Zeit mit unzähligen New Yorker Spitzenmusikern zusammengearbeitet und Aufnahmen gemacht. Der Italiener und Wahl-Belgier Bruno Castellucci spielte mit beinahe allen Berühmtheiten der NYC-Szene. Ebenfalls mit Meistern der NYC-Musikszene wie Jay Anderson oder Adam Nussbaum hat der deutsche Saxophonist Ulli Jünemann gearbeitet. Die beiden erstgenannten Musiker waren bereits 2019 bei der „Jazzbühne“ zu Gast.

Die „Jazzbühne“ ist eine seit 20 Jahren erfolgreiche Konzertreihe, die eine seltene Konzeption verfolgt. Die Rhythmusgruppe als Kernbesetzung mit Martin Preiser (Klavier), Stefan Engelmann (Bass) und Michael Lakatos (Schlagwerk) tritt dabei mit renommierten und internationalen Gastmusikern unterschiedlicher Genres an, die zu einem Konzert eingeladen werden. Das Ergebnis dieser Begegnungen ist stets ein Improvisationskonzert, in der die Musik der Gäste mit der Musik der Gastgeber spontan fusioniert, in der die Grenzen zwischen den Stilen miteinander verschmelzen. Jedem Improvisationskonzert geht eine Generalprobe voran, in der sich die Gastgeber und ihre Gastmusiker zum ersten Mal begegnen, gemeinsam musikalische Rahmen erarbeiten und unmittelbare Einblicke in ihre Musik bieten.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316, bei Thalia 0631 36219-814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen, online bei eventim.