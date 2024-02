Am Dienstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße gebrannt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Anwohner wurden durch einen piepsenden Rauchmelder auf die Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, war die Bewohnerin der betroffenen Wohnung nicht zu Hause, teilt die Polizei mit. Die übrigen Hausbewohner wurden von den Einsatzkräften informiert und konnten das Gebäude gefahrlos verlassen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Unklar ist allerdings, warum das Feuer ausgebrochen ist. Für die weiteren Ermittlungen wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Nach Abschluss der Löscharbeiten kehrten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Lediglich die vom Brand betroffene Wohnung kann aktuell nicht genutzt werden.