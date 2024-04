Wie es mit der im März abgesagten Seniorenmesse in Zukunft weitergehen wird, steht noch nicht fest, aber es kommt offenbar Bewegung in die Geschichte. Das Thema taucht auf der Tagesordnung der Sitzung des Seniorenbeirats auf – zumindest indirekt. „Gründung eines Fördervereins“ heißt Punkt sechs auf der Tagesordnung der anstehenden Zusammenkunft des Gremiums (Donnerstag, 14 Uhr, Kleiner Ratssaal). Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Helga Bäcker, wollte auf RHEINPFALZ-Anfrage keiner Diskussion vorgreifen. „Wir haben überlegt, wie man die Messe künftig stemmen könnte.“ Ein Förderverein sei dafür eine Option, unterstrich Bäcker. „Es kann aber auch in andere Richtungen gehen.“

Die für September in der Fruchthalle geplante Seniorenmesse – die drei Veranstaltungen in den Jahren zuvor waren laut Seniorenbeirat von rund 3000 Menschen besucht worden –, war im März abgesagt worden, obwohl die Vorbereitungen bereits angelaufen waren. „Kurzfristig wurden von Seiten der Verwaltung Verfahrensänderungen vorgeschrieben und Auflagen gemacht, denen in der kurzen Zeit bis zur Messe nicht mehr nachgekommen werden kann“, hatte es in einer offiziellen Mitteilung des Seniorenbeirats zur Absage geheißen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.