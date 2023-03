Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 30 Jahren ist das Musikhaus Müller Anlaufstelle für Musikliebhaber aus der ganzen Westpfalz. Seit 1991 am Stiftsplatz 5, seit 2006 in der Eisenbahnstraße 57. Am Jahresende wird Willi Müller sein Geschäft aus Altersgründen schließen. Auch wenn er es gerne noch weitergeführt hätte. Doch die Pandemie hinterlässt ihre Spuren.

„Wir sind wieder da“, erinnert ein Hinweis auf einem Schaufenster des Musikhauses Müller in der Innenstadt. „Leider nur noch eine kurze Zeit“,