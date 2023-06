Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gesprächswerkstatt am Museum Pfalzgalerie (mpk) bleibt erhalten. Auch nach dem zweiten Austausch am Dienstagabend in puncto Strategie- und Programmentwicklung mit Publikum geht es einmal jährlich weiter. Das Format an sich allerdings wurde trotz der seinerzeit riesigen Resonanz verändert.

Umrundeten damals mehr als doppelt so viele Besucher den Werkstatttisch, so begrüßte Direktor Steffen Egle und sein mpk-Team Annette Reich, Svenja Kriebel und Benjamin Kosar dieses Mal am neuen