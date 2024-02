Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ortsbeirat hat das Morlautern zugteilte Ortsbudget in Höhe von 5000 Euro verplant: Grundschule und Gemeindebücherei erhalten Zuschüsse, aber auch an den Ortseingängen soll sich etwas verändern. An der Aufsichtsbehörde ADD liegt es, dass dieses Projekt vorerst nicht komplett umgesetzt werden kann.

2024 bekommt Morlautern die Sparmaßnahmen zu spüren, die der Stadt und den Ortsteilen von der ADD gemacht wurden. Das Vorort-Budget wurde von 10.000 auf 5000 Euro halbiert. „Das