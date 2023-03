Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) startet die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern beim Ludwigshafener SC in die Regionalliga-Saison 2022/23. Nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer gibt es aus Sicht der Roten Teufel nur ein Ziel: den direkten Wiederaufstieg in Deutschlands höchste Juniorenklasse. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ gab U19-Cheftrainer Alexander Bugera einen Einblick in die Vorbereitung und die Erwartungen an seine Mannschaft.

„Ich bin mit unserer Vorbereitung sehr zufrieden. Die Jungs ziehen prima mit und es herrscht ein positiver Konkurrenzkampf um die Startplätze“, attestiert Alexander Bugera seiner Truppe eine