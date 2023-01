Am Wochenende dreht sich in der Veranstaltungshalle des Fritz-Walter-Stadions alles rund um die Themen Bauen und Wohnen. Auf der Messe „Mein Zuhause“ gibt es unter anderem die Möglichkeit, Kontakte zu Unternehmen aus der Region zu knüpfen.

„Mein Zuhause“ ist die Bau- und Immobilienmesse überschrieben, die Samstag und Sonntag in der Veranstaltungshalle des Fritz-Walter-Stadions zu einem Besuch einlädt. Baudezernent Peter Kiefer wird die Messe am Samstagmorgen um 9.45 Uhr eröffnen.

Die Bandbreite der Messethemen ist groß. Informiert und beraten wird über Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe und Bauelemente, Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchschutz und Sicherheit, Wohnen und Garten. „Die Messe hat sich in der Region Westpfalz bestens etabliert und findet bereits zum 14. Mal statt“, so Svenja Munz vom Veranstaltungsbüro Mattfeld und Sänger mit Sitz in Kempten.

40 Unternehmen aus der Region vertreten

Antworten rund um das bestehende oder geplante Zuhause liefern 40 Unternehmen aus der Region. Weiter stehen Vorträge zu unterschiedlichen Themen auf dem Programm. Die Polizei als neutrale Beratungsstelle klärt über das Thema „sicheres Zuhause“ auf.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz steht für Fragen zur Energieversorgung, Möglichkeiten der Energieeinsparung und zum Einsatz von regenerativen Energietechniken zur Verfügung.

Info

Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“, 14. bis 15. Januar, 10 bis 17 Uhr, Veranstaltungshalle Fritz-Walter-Stadion. Eingang: Ottmar-Walter-Tor (Nord/Ost). Eintritt: Erwachsene fünf Euro.