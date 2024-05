Eine große rote Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos, sowie den zugehörigen Autoanhänger für den Transport des Spielgeräts hat der Förderverein der Dellfelder Feuerwehr nach der Teilnahme an einem Gewinnspiel von einer Mediengesellschaft bekommen. Wert: rund 9000 Euro. Nach zehn Jahren kann der Förderverein die Hüpfburg zurückgegeben, oder die Feuerwehr kann sie günstig kaufen, wie Wehrführer Marc Pirmann erläutert. Um die eigenen Kosten – Versicherung, Tüv und Instandhaltung für den Anhänger – zu decken, verleihe der Förderverein die Hüpfburg „gegen kleines Geld“. Allerdings ausschließlich an Mitglieder der Blaulichtfamilie, also andere Wehren, Fördervereine, Rettungsdienste, THW oder Polizei. „Wir wollen und dürfen nicht in den Markt eingreifen und kommerziellen Verleihern Konkurrenz machen“, sagt Pirmann. Ihren zweiten Einsatz hatte die Hüpfburg am Vatertag beim Feuerwehrfest in Hornbach.