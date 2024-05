Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast jeder in Speyer kennt den Blick durch den schmucken Torbogen in der Hasenpfuhlstraße auf die Klosterkirche St. Magdalena. Die von außen bescheiden wirkende Kirche hat im Innern viel zu bieten. Für Domkapellmeister Markus Melchiori ist sie ein „Kraftort“ – zumal er ihre versteckten Plätze kennt ...

In der Funktion des Domkapellmeisters ist Markus Melchiori für die Musik am Dom verantwortlich. Als er 2009 in die Domstadt kam, hat er sich auch an der Klosterpforte gemeldet