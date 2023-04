Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissenschaftler der vier führenden, außeruniversitären Forschungseinrichtungen – Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft – haben sich zusammengetan und arbeiten an gemeinsamen Strategien in der Corona-Krise. In einer der Arbeitsgruppen, die sich mit Rechenmodellen zur Ausbreitung des Virus befasst, arbeitet Anita Schöbel mit. Andreas Sebald hat sich mit der Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) über exponentielles Wachstum, Disziplin bei Videokonferenzen und das Spiel mit dem Feuer unterhalten.

Frau Schöbel, wie kommt man zur Ehre, in einer solchen Arbeitsgruppe mitarbeiten zu dürfen?

Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer,