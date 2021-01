[aktualisiert um 17.50 Uhr] Ein Defekt an einem Tanklastzug sorgte seit Freitagvormittag auf der A6 für eine Vollsperrung. Der Bereich zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl war seit 10.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen bis gegen 17.25 Uhr gesperrt, teilt das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Ein Gefahrstofftransporter, der auf dem Weg in Fahrtrichtung Mannheim war, hatte unterwegs Flüssigkeit verloren. Nachdem andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer darauf aufmerksam gemacht hatten, lenkte der Mann seinen Lkw auf den Standstreifen. Weil der Tank des Fahrzeugs offenbar ein Leck hatte, aus dem Teile der geladenen Flüssigkeit ausgetreten war, wurde vorsorglich der Streckenabschnitt der A6 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr und der Gefahrstoffzug des Landkreises Kaiserslautern kamen zum Einsatz, um das Fahrzeug abzudichten und die Flüssigkeit zu sichern. In Zusammenarbeit mit einer Fachfirma wurde die Flüssigkeit in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt. Anschließend musste die Fahrbahn noch gereinigt werden, bevor sie am frühen Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.