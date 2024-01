Es ist wieder Zeit für Impressionen der Leserinnen und Leser. In den vergangenen Wochen entdeckten sie „Exoten“, trafen auf biologische Phänomene oder erfreuten sich einfach von den unterschiedlichen Stimmungen – beim Spaziergang, dem Blick über die Stadt oder aufs Wasser.

Es geschieht nicht alle Tage, dass man in der Pfalz einen Silberreiher entdeckt. Der Vogel lebte ursprünglich vor allem in Nord- und Südamerika, Asien und Teilen Afrikas und Südosteuropas. Günther Pitschi hat im Tränkwald in Siegelbach einen gesichtet. „Er hatte sich vermutlich als Wintergast hier niedergelassen und durchkämmte das angrenzende Feld nach allem was fressbar war. Etliche mal konnte ich beobachten, dass er etwas aufnahm und herunterschluckte“, berichtet der Leser. Über das Wohngebiet flog der Reiher schließlich in Richtung Erfenbach davon.

Auf Nachbars Hausdach: Ein Reiher überblickt Hohenecken. Foto: Hach

Ebenfalls einen „gefiederten Gast“ entdeckte Walter Hach auf Nachbars Dach in Hohenecken. „Ob dieser Reiher auf dem Weg zum Gelterswoog war um sich selbst einen Überblick über den dortigen Fischbestand zu verschaffen?“, mutmaßt er.

Fast sagenhafte Stimmung am Vogelwoog: Die Enten stört’s nicht. Foto: Dobner

Eine fast mystische Stimmung bot sich Wolfgang Dobner am Vogelwoog. Ein dichter Nebelstreifen hing über dem Wasser, trübte das gegenüberliegende Ufer bis zur Unkenntlichkeit – die Enten störte das nicht.

Schneebälle im Dezember. Foto: Teichert

Einen Knallerbsenstrauch, auch als Gemeine Schneebeere bekannt, erblickte Vera Teichert und fragt: „Wer wirft denn da mit Schneebällchen?“

Ungewöhnlich: Haareis. Foto: Comes

Haareis heißt das Phänomen, das Albrecht Comes im Wald bei Morlautern entdeckt hat. „Es wird laut Lexikon durch das Myzel winteraktiver Pilze (unter anderem Schlauch- und Ständerpilze) ausgelöst, und entwickelt sich bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit“, schreibt er zu seinem Foto.

Nutria und Schwan gehen auf Tuchfühlung. Foto: Bach-Erb

„Wer bist du denn?“, scheinen sich Schwan und Nutria gegenseitig zu fragen. Das Bild machte Birgit Bach-Erb am Vogelwoog.

Bunt ins neue Jahr: Kaiserslautern feiert Silvester. Foto: Bauer

Buntes Feuerwerk über der dunklen Stadt hat Karin Bauer fotografiert und wünscht, „Happy New Year Kaiserslautern!“

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in den „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie ein Foto sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.