Die acht Meter hohe, rote Stahlplastik „Große Wenga“, die Christoph Freimann 1999 geschaffen hat, steht auf dem Vorplatz der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Sie ist das Kunstwerk des Monats, das Andrea Löschnig am Samstag, 3. Juli, um 15 Uhr vor Ort erläutert.

Nach einem Arbeitsaufenthalt des Künstlers bei einer Stahlbaufirma 1976 entstand die Idee zum Konzept einer Skulptur aus einem Quader. Zwölf Winkelstahl-Kanten wurden fortan sein Vokabular, dem er bis heute treu geblieben ist. Er montiert die Skulpturen auf Hauswände, integriert sie ins Straßenbild oder setzt sie gezielt in den Dialog mit Bauwerken.

So bildet auch die „Große Wenga“ vor der horizontalen Fassade des Museums eine vertikale Gegenposition im Raum. Freimann wurde 1940 in Leipzig geboren und lebt in Stuttgart und Italien. Im Anschluss an die Kunstbetrachtung laden die Freunde der Pfalzgalerie auf dem Museumsvorplatz nach längerer Zeit wieder zu Kaffee und Kuchen ein; der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Interessierte sollten sich umgehend anmelden unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de.