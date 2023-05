Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kaiserslautern ist Marie Theres Relin keine Unbekannte. Die Schauspielerin und Autorin hat durch ihr Projekt „Kino Frauen aller Kulturen“ auch in der Pfalz enge Kontakte geknüpft. Am morgigen Donnerstag läuft die Initiative zum vierten Mal. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Astrid Dornbrach sprach mit der 56-jährigen Tochter von Maria Schell über die Dringlichkeit, Frauen im Leben wie im Film stärker wahrzunehmen.

Das von Ihnen erdachte Projekt „Kino Frauen aller Kulturen“ läuft nun schon seit 2017. Bewirkt es das, was Sie sich vorgestellt haben? Welches Feedback bekommen Sie?

Es