Waschtag mal anders. Mehrere Passanten haben der Polizei am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Mann gemeldet, der im Brunnen am Kennedyplatz ein Bad nahm – und zwar komplett nackt. Offenbar, so berichteten Zeugen der Polizei, habe sich der Nacktbader durch sein Publikum nicht stören lassen. Die hinzugerufene Streife traf den Badegast an Ort und Stelle allerdings nicht mehr an. Eine Frau berichtete, der Unbekannte sei mit dem Fahrrad in Richtung Stadtmitte davongefahren. Zuvor habe er einen Teil seiner Kleidung angezogen und die restlichen Kleidungsstücke ans Fahrrad gehängt. Die Suche nach dem Unbekannten blieb erfolglos. „Es bleibt abzuwarten, ob man den Verantwortlichen beim nächsten Waschtag zu Gesicht bekommt“, teilte die Polizei mit.