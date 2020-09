Mit einem einstimmigen Votum kürte der Hirschhorner Ortsgemeinderat die parteilose 41-jährige Verwaltungsangestellte Kathrin Groschup zur Nachfolgerin der langjährigen Ortschefin Beate Rudat (FWG).

Die Ratsmitglieder waren in ihrer Sitzung am Donnerstagabend zu diesem Urnengang aufgerufen, weil zum eigentlichen Kommunal-Wahltermin am 26. Mai 2019 kein Wahlvorschlag vorgelegen hatte. Seitdem hatte Hirschhorn als einzige Gemeinde in der Pfalz ohne ein gewähltes Ortsoberhaupt auskommen müssen. Bis am Donnerstagabend übte Rudat das Amt geschäftsführend aus.

Die frischgebackene Ortschefin war zunächst sprachlos angesichts des hundertprozentigen Abstimmungsergebnisses im Rat und gab dann der Hoffnung Ausdruck, der erfolgreichen Amtsführung ihrer Vorgängerin nacheifern zu können.