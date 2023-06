Mit der Kanalsanierung in Kottweiler-Schwanden beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat. Er stimmte dem Vorschlag des Kanalwerks zu, einem Kaiserslauterer Büro die Ingenieurleistungen für die Sanierung zu übertragen. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass die Sanierung in zwei Abschnitten ausgeführt wird. Von Oktober 2022 bis 2023 habe man das gesamte Kanalnetz in Kottweiler-Schwanden mit einer Gesamtlänge von zirka 14 Kilometern gereinigt und anschließend mittels Kamera optisch inspiziert. Die Sanierung der gesamten festgestellten Schäden beläuft sich laut Hechler auf 2,8 Millionen Euro. Aufgrund der erheblichen Preissteigerung in den vergangenen beiden Jahre habe man nun das Kanalnetz in zwei nahezu gleich große Teilnetze untergliedert. Somit würden die Sanierungsarbeiten zeitlich gestreckt und die finanzielle Belastung des Kanalwerks auf zwei Bauabschnitte verteilt. Die Planung des ersten Abschnitts soll noch im Sommer /Herbst erfolgen, so dass voraussichtlich im Februar des nächsten Jahres die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen können. Die Kosten für den ersten Abschnitt sollen 1,2 Millionen Euro nicht überschreiten, betonte Hechler. Die Kosten für die Ingenieurleistungen des ersten Abschnitts liegen bei 139.404 Euro. wiu