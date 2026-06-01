Zwei Frauen haben bei einer Musikveranstaltung im Stadtteil Hohenecken am Samstagabend mutmaßlich ein mit einem gesundheitsschädlichen Stoff versetztes Getränk geteilt. Beide verloren nach Angaben der Polizei das Bewusstsein und wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Zuvor hatte ein 32-Jähriger die beiden Frauen im Alter von 44 und 46 Jahren belästigt und sich ihnen wiederholt aufdringlich genähert, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Das Sicherheitspersonal verwies den Mann des Geländes, er ignorierte die Anweisungen jedoch. Die Polizei wurde daher hinzugerufen. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen vorübergehend fest und setzten den Platzverweis durch. Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914299 melden.