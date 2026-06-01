Ein Unbekannter hat in einem Geschäft in der Merkurstraße eine Verkäuferin angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr. Die 47-Jährige hatte den jungen Mann und seine beiden Begleiter zuvor aufgefordert, den Laden zu verlassen. Der Täter schlug ihr daraufhin ins Gesicht und flüchtete, seine Begleiter folgten ihm, berichtet die Polizei. Die Frau beschrieb den Verdächtigen als etwa 14 bis 15 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß. Er hat dunkelblonde Haare und trug ein hellblaues T-Shirt. Die beiden anderen Jungen waren etwa im gleichen Alter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise zu den drei Jugendlichen nimmt sie unter Telefon 0631 369-14299 entgegen.