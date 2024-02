Die Leiche einer Frau wurde am Mittwochnachmittag auf einem Feld bei Krickenbach gefunden. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Seniorin bereits seit mehreren Tagen vermisst.

Jugendliche fanden die Tote beim Spielen und informierten umgehend die Person, die schließlich die Polizei rief. Die Beamten konnten die Frau identifizieren. Es handelt sich um eine 86-jährige Seniorin, die seit Samstagnachmittag, 10. Februar, in Heusweiler/Holz (Saarland) vermisst wurde. In der Nähe der Leiche war auch der Wagen der Frau abgestellt. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Eine Fremdeinwirkung kann laut Polizei nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden – gleichwohl werde auch in diese Richtung ermittelt. Hierzu wurde eine Obduktion angeregt.