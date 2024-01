Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Untiere sind trotz ihrer 15 Jahre nicht in die Jahre gekommen und haben auch kein Problem der Abnutzung. Im Gegenteil: Wer Wolfgang Marschall als Texter für Musikkabarett, Comedy und politisch-soziologische Betrachtungen kennt, weiß, dass großes Wissen um Lokales und Bundespolitik aus ihm heraussprudelt. Das war auch bei der Jubiläumsshow am Samstag der Fall.

Das Genre steckt ein wenig in der Krise. Viele Kabarettisten treten auf der Stelle, beißen sich an gängigen Themen fest. Das kann man über Wolfgang Marschall und Co. nicht sagen.