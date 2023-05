Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Großer Erfolg für Jessica Jäger, die saarländische Gewichtheberin des AC Kindsbach. Bei den deutschen Meisterschaften der Senioren (Masters-DM), die in Nagold stattfanden, holte sie sich in der Altersklasse W40 bis 59 Kilogramm den Titel.

Trotz der Corona-Pandemie ging sie gut vorbereitet in den Wettkampf, da sie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken mit einer Sondergenehmigung trainieren konnte. Optimal der