Noch zieren sich die Kirschbäume im Japanischen Garten an der Lauterstraße ein wenig, ihre Blüten in voller Pracht zu entfalten. Wie der Verein Japanischer Garten Kaiserslautern mitteilt, braucht es aber nur noch ganz wenige Sonnenstunden, dann ist es soweit. Der Verein ist zuversichtlich und öffnet deshalb am kommenden Samstag und Sonntag, dem 19. und 20. März jeweils von 12 bis 18 Uhr die Tore für seine Besucher. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro pro Person, ermäßigt 5,50 Euro. Der Imbiss Bunkyo-an ist an den Tagen geöffnet.