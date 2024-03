Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Janina Geib tritt in große Fußstapfen: Als Chefärztin der Klinik für Psychosomatik am Westpfalz-Klinikum folgt sie auf Alexander Jatzko. Das Büro hat sich bereits verändert und ein neues Farbkonzept bekommen. Inhaltlich setzt sie auf Bewährtes, das sie fortentwickeln will. Depressionen gehören zu den Hauptdiagnosen. Geib kennt Warnzeichen weiß, was präventiv hilft.

„Wir werden nicht alles neu machen, das müssen wir auch nicht. Wir sind sehr gut aufgestellt, haben auch weiter auf der Trauma-Therapie einen Schwerpunkt. Da