Ab dem Wintersemester bietet die Hochschule Kaiserslautern drei Bachelorstudiengänge an, in denen parallel an der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern (MHK) eine Berufsausbildung absolviert werden kann. Dazu findet am Mittwoch, 16. Februar, ab 15 Uhr an der MHK, Am Turnerheim 1, Raum 3228, eine Infoveranstaltung statt.

In den Studiengängen Mechatronik und Elektrotechnik wird an der Meisterschule der Beruf des Elektronikers, Fachrichtung Automatisierungs- und Systemtechnik, und im Studiengang Maschinenbau der des Feinwerkmechanikers erlernt. Der Prodekan des Fachbereichs angewandte Ingenieurwissenschaften der Hochschule Kaiserslautern, Professor Karsten Glöser, und Professor Matthias Leiner stellen die Studiengänge vor. MHK-Schulleiter Steffen Hemmer erläutert mit seinen Kollegen die möglichen Ausbildungsgänge. Im Anschluss daran ist eine Besichtigung der Werkstätten möglich. Weitere Informationen gibt es bei der Meisterschule für Handwerker unter der Telefonnummer 0631 3647-405.