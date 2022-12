Schon am kommenden Freitag, 23. Dezember, hat das Impfzentrum in Landstuhl zum letzten Mal geöffnet. Das teilt die Kaiserslauterer Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Hintergrund: Die Impfzentren des Landes stellen bis spätestens zum Jahresende ihren Betrieb ein. Erst seit dem Sommer war die Einrichtung in Landstuhl im früheren Gebäude der Polizeiinspektion angesiedelt, Ende Mai hatte das Landesimpfzentrum seine Zelte in Kaiserslautern, in einer Opel-Werkshalle, abgeschlagen. Der Autobauer hatte dort Eigenbedarf angemeldet. Von August bis 19. Dezember wurden im neuen Domizil in Landstuhl 2543 Corona-Impfungen erledigt, wie die Kreisverwaltung berichtet.