Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind allgegenwärtig in der Stadt: Illegal angebrachte Schriftzüge und kleine Bildchen. Manche halten Graffiti für Kunst, rechtlich ist es aber eine Sachbeschädigung und gilt als Straftat. Landes- und Bundespolizei gehen gemeinsam dagegen vor. Ein Rundgang.

Auf dem oberen Parkdeck von Edeka in der Zollamtstraße hat man einen guten Blick auf den so genannten Yard. Yard bezeichnet in der Szenesprache den Platz, an dem Züge über Nacht abgestellt