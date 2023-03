Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die Drittligamannschaft des TuS Dansenberg am Samstag aufgrund einer Coronainfektion bei Gegner TGS Pforzheim kampflos am grünen Tisch zwei Punkte einstrich, setzte die Perspektivmannschaft eine Klasse tiefer ihren Weg in Richtung Tabellenspitze der Handball-Oberliga mit einem 30:24 (14:14)-Erfolg gegen den TV Nieder-Olm unbeirrt fort.

Rund 100 Zuschauer waren in die Layenberger-Sporthalle gekommen, um die Mannschaft zu unterstützen. Für den aus beruflichen Gründen fehlenden Pass- und Ideengeber Alexey Wetz zogen mit Jan