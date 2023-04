Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So voll wie am Montagabend war die Fruchthalle lange nicht mehr: Rund 700 Personen waren der Einladung des scheidenden Oberbürgermeisters Klaus Weichel (SPD) zum Neujahrsempfang gefolgt. Was sie sich für 2023 für die Stadt und für sich selbst wünschen, verrieten einige der RHEINPFALZ.

„Ich wünsche mir, dass unser Fachklassentrakt endlich fertig wird“, sagt Sandra Bankowsky, Schulleiterin der IGS Bertha-von-Suttner. Die Schule wird 50, was groß