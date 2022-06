Hans-Joachim Schmidt bleibt Präsident der Hochschule Kaiserslautern. Am 1. Juni hat der Senat der Hochschule den 60-Jährigen wiedergewählt. Schmidt, seit 2016 im Amt, geht in seine zweite Amtszeit.

In nichtöffentlicher Sitzung wurde Schmidt – einstimmig im ersten Wahlgang – im Amt bestätigt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und beginnt am 1. Februar 2023. Im Dezember 2016 war Schmidt mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden, trat damals die Nachfolge von Konrad Wolf an, der als Wissenschaftsminister im März 2016 in die Landesregierung gewechselt ist.

Schmidt ist seit 2001 Professor an der Hochschule

2001 erhielt der promovierte Werkstoffwissenschaftler und studierte Betriebswirt einen Ruf zum Professor für Industrielle Betriebslehre im Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften. 2004 wurde er zum Vizepräsidenten gewählt, seit 2009 fungierte er in dieser Position hauptamtlich.

„Ich bin stolz auf unsere Hochschule und deshalb glücklich, dass ich an ihrer weiteren Entwicklung mitwirken darf“, sagte Schmidt. Die Einrichtung sei „ein bedeutender Motor für die technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Region und darüber hinaus“.

Lehre, Forschung und Baumaßnahmen im Fokus

Auf der Agenda der zweiten Amtszeit stehen die Weiterentwicklung der Lehre sowie Baumaßnahmen an den Standorten. Auch die Forschung, insbesondere in den Bereichen Biotechnologie und Gesundheitswissenschaften, soll wachsen.