Mit einem tollen Siegeszug haben sich die Rot-Weißen den Titel in der Verbandsliga gesichert. Gegen den TSV Schott Mainz II zeigten sie eine meisterliche Vorstellung.

Bereits einen Spieltag vor Saisonende sind die Tennisherren des TC RW Kaiserslautern am Ziel ihrer Wünsche. Mit einem souveränen Sieg über den TSV Schott Mainz II haben sie sich vorzeitig die Meisterschaft in der Verbandsliga gesichert.

Im Durchmarsch zum Titel

Mit 8:1 besiegten sie die Rheinhessen und zeigten damit einmal mehr ihre Ausnahmestellung in dieser Runde. „Im Durchmarsch haben wir uns den Titel geholt“, erklärte Max Milic nach dem fünften Sieg in Folge. Der Mannschaftsführer der Rot-Weißen wirkte dabei selbst ein wenig erstaunt über den perfekten Rundenverlauf. Das vor Saisonbeginn ausgegebene Ziel war der Klassenverbleib. Nun ist das letzte Spiel gegen den TC Mörsch-Frankenthal nur noch von statistischem Wert. Aber keiner zweifelt daran, dass die Rot-Weißen gegen den noch punktlosen Tabellenletzten gewinnen und damit die Saison mit einer makellosen Bilanz abschließen. Dass sie schon am Sonntag den Titelgewinn und den Aufstieg in die Oberliga feiern konnten, hing auch mit der unerwarteten Niederlage des Tabellenzweiten TC Oberwerth-Koblenz gegen Bad Neuenahr zusammen.

Antoine Walch siegt souverän

Gegen den abstiegsbedrohten TSV Schott Mainz II machten die Lauterer bereits in den Einzeln alles klar. Seinem Gegner klar überlegen zeigte sich der für die Rot-Weißen an Position eins spielende Antoine Walch. Der Franzose setzte sich mit 6:1 und 6:3 durch. Leon Sarishvili musste nach dem schnell mit 6:2 gewonnenen ersten Satz im zweiten kämpfen, entschied ihn am Ende aber mit 7:5 für sich. Die einzige Niederlage der Lauterer ging auf das Konto von Sebastian Odas, der an Punkt drei in zwei Sätzen verlor. „Ich habe sehr gut aufgeschlagen“, bemerkte Max Milic zu seinem fast perfekten Match, das er mit 6:1 und 6:0 gewann. Damit war er auch in seinem fünften Einzel in dieser Runde erfolgreich.

Überzeugend verlief auch die Vorstellung von Tim Stemler. In seinem ersten Spiel für die Rot-Weißen in dieser Saison siegte er mit 6:3 und 6:3. Den fünften Matchsieg machte Jerome Iaconi perfekt. Der Australier errang deutlich mit 6:1 und 6:0 die Oberhand.

Auch die anschließenden Doppel spielten die Rot-Weißen sehr konzentriert, rundeten ihre meisterliche Vorstellung mit drei Siegen ab und bezwangen die chancenlosen Mainzer mit 8:1.