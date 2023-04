Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Ersten Basketball-Regionalliga liegen noch fünf Spiele vor dem 1. FC Kaiserslautern. Vier davon tragen die Roten Teufel im April in der heimischen Barbarossahalle aus. Den Auftakt zu den Heimspielwochen bildet die Partie am Samstag (16.30 Uhr) gegen die TSG Reutlingen.

Vom Papier her ist die Begegnung mit den Ravens ein Spiel, das die Rot-Weißen unbedingt gewinnen müssen, wenn sie den Abstieg noch verhindern wollen. Der Rückstand auf die Schwaben, die noch