Entlang der Bundesstraße 270, zwischen dem Stadtteil Erfenbach und Otterbach, hat es am Donnerstagabend gebrannt. Auf einer Fläche von circa 150 Quadratmetern stand laut Polizei eine Wiese in Flammen. Für die Dauer der Löscharbeiten regelte die Polizei den Verkehr. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. In Zusammenhang mit dem Feuer sind zwei Kinder aufgefallen. Ob sie etwas mit dem Brand zu tun haben, ist nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.