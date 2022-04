Wann die einstreifige Verkehrsführung im Landstuhler Hörnchenbergtunnel aufgehoben wird, ist noch unklar. Die Autobahn GmbH Niederlassung West hatte angekündigt, dass die bereits seit 30. Juli geltende Sperrung, „im April“ aufgehoben werde. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage teilte der für Presseauskünfte zuständige Mitarbeiter Klaus Kosok jetzt aber mit, dass noch immer an den technischen Lösungen zur Anbindung der Überwachung des Tunnels an die Verkehrszentrale in Rohrbach gearbeitet werde. Die Röhre durch den Hörnchenberg soll künftig nicht mehr von der Autobahnmeisterei Landstuhl, sondern vom Saarland aus rund um die Uhr überwacht werden, „auch um Synergieeffekte zu nutzen“. Denn in Rohrbach wird ein Mitarbeiter der Autobahn GmbH zugleich ein Auge auf den saarländischen Tunnel „Pellinger Berg“ haben. Die dafür nötige digitale Überwachungs- und Steuerungstechnik müsse noch fertig eingerichtet werden, so Kosok zum Stand der Dinge. Wann diese Arbeiten abgeschlossen sein werden, konnte er am Mittwoch noch nicht sagen.