Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend den Auftrag für Elektroarbeiten zur Umsetzung des Digitalpaktes in der Grundschule Weilerbach vergeben. Eine Firma aus Weilerbach hatte das wirtschaftlichste Angebot abgegeben – 40.943 Euro. Bürgermeister Ralf Schwarm (SPD) teilt mit, dass im Haushalt der Verbandsgemeinde 36.600 Euro für diese Maßnahme bereitgestellt sind. Die fehlenden Mittel würden überplanmäßig bereitgestellt. Ursprünglich wurden die Kosten auf 35.454 Euro geschätzt.