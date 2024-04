Nach dem Pokalspiel des FCK am Dienstag sind in der Innenstadt vermehrt Schmierereien mit Bezug auf das Spiel aufgetaucht. Ärgerlich vor allem für die Haus- und Ladenbesitzer – doch sie betonen, dass das Problem ein dauerhaftes und nicht FCK-spezifisches ist.

„Finale“ tönt es von etlichen Schriftzügen, die seit Dienstagabend an Wänden in der Innenstadt prangen. Oder ein „FCK“ steckt in dem Geschmiere. Ein solches verschandelt auch die Fassade der Adler-Apotheke in der Marktstraße.

„Ja, ich bin auch betroffen. Leider“, sagt Inhaber Matthias Longard. „Und es ist nicht die erste Schmiererei. Aber die erste von FCK-Fans.“ Parolen gegen die Polizei, „mit bekannten Abkürzungen“, habe er schon an der Fassade gehabt. Im vergangenen Jahr habe er deswegen „den Sockel ums gesamte Haus neu gestrichen“. Solche Schmierereien „nehmen zu, das ist keine schöne Entwicklung“, sagt er.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Apotheker streicht selbst die Hauswand

Das aktuelle Graffito habe er nicht der Versicherung gemeldet, das sei „eine Bagatelle“. Aber er ist gerüstet, „ich habe reichlich Erfahrung“ bei der Entfernung: Nach dem Brand der Apotheke 2018 habe „noch während der Renovierung“ Sprayfarbe die Fassade verunziert, und so habe er sich von den Handwerkern einweisen lassen. „Ich habe noch ein paar Resteimer Farbe von den Malern hier“, hat er vorausschauend gehandelt. Zuerst müsse so gut es geht alles entfernt werden, „dann kommt der Vorstrich, der Nachstrich und dann die Absperrfarbe“, die eventuell durchscheinende Farbreste nicht an die Oberfläche durchdringen lassen soll, kennt Longard sich inzwischen aus.

Natürlich habe er Anzeige erstattet, denn es handelt sich um eine Sachbeschädigung. Die Überlegung, sich an die FCK-Pressestelle zu wenden, habe er letztlich nicht umgesetzt. „Und bei Politikerbesuchen habe ich das Problem schon öfter erwähnt“.

Einzelhandelsverbands-Vorsitzender Matthias Pallmann-Heger spricht von „großem Frust“, wenn es um Graffiti geht: „Das ist ein großes, dauerhaftes Problem, nichts FCK-Spezifisches.“ An seinem Geschäft mit den großen Schaufenstern hätten Graffiti bisher zwar keinen Platz gefunden, „aber am Privathaus, in diesem Jahr schon zwei Mal“. Auf Klinker sei die Farbe sehr schwierig zu entfernen.

Schlecht seien die Schmierereien für die Hausbesitzer, weil sie auf den Kosten durch die Sachbeschädigung sitzen bleiben, sowie fürs Stadtbild. „Das zeugt von Verwahrlosung.“ Er erstatte immer Anzeige, „aber meist werden die Verfahren eingestellt – auch, als vor Jahren die Polizei mal Täter gefasst hatte“.

Für eine Verurteilung fehlen oft die Beweise

Das Problem sei, dass meist die Beweise fehlten, erläutert Polizei-Sprecherin Christiane Lautenschläger. Dann bleibe der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig. „Außer, es ist ein Tag hinzugefügt, so dass der Urheber eindeutig zuzuordnen ist.“ Wenn Taten angezeigt werden, starte die Polizei deswegen oft Zeugenaufrufe, um die Chance zu erhöhen, die Täter dingfest zu machen. Über Anzeigen wegen Schmierereien in der Pokalspielnacht könne sie noch nichts sagen, „da diese per Online-Wache erst ans LKA gehen und es einige Tage dauert, bis sie uns vorliegen“.

Dass die Sprayer eher dunkle und optisch nicht herausgeputzte Ecken bevorzugen, zeigt sich am Hotel Lauterbach. „Wir hatten bislang kein Problem mit Graffiti, sondern nur mal kleinere Sachen mit Edding“, berichtet Inhaberin Sybille Lauterbach. „Aber jetzt im Zuge der Baustelle wurden zwei Schmierereien aufgesprüht“, schon vor Weihnachten und nicht erst nach dem Pokalspiel. Ganz rechts und links an der Fassade, so dass auch „die Kamera über der Tür nichts zeigt“. Sie werde diese erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten in der Stadtmitte entfernen lassen, denn „wegen der Baustellenabsperrung ist derzeit eh kein Platz“, für ein Gerüst etwa. Sie sei gegen Vandalismus versichert und werde den Schaden der Versicherung melden.