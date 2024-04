Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Nachrichten für all jene, die in Mölschbach, Erlenbach oder auf den Erzhütten auf schnelles Internet warten. Dort wollen die Stadtwerke in den kommenden Jahren ihr Glasfasernetz erweitern. Die übrigen Stadtteile sollen folgen – bei entsprechender Nachfrage. Daher sei schon jetzt jeder gefragt.

In den vergangenen Monaten und Wochen war der städtische Gigabit-Koordinator Daniel Schleicher in vielen Ortsbeiratssitzungen, um über den Ausbaustand des Glasfasernetzes zu informieren.