„Pkw in Menschenmenge“ lautete am Sonntagvormittag eine Alarmierung bei der Feuerwehr. Auf dem Flohmarkt vor dem Ikea-Möbelhaus in Kaiserslautern wurden via Notruf mehrere Verletzte gemeldet, berichtet Rüdiger Seifts vom Führungsdienst des Referates Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt: „Da haben wir mit allem gerechnet.“ Entsprechend viele Kräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei, Rettungsdienst und Notärzte sind gegen 11.45 Uhr in Richtung Kaiserslautern West ausgerückt. „Vor Ort haben wir dann gesehen, dass es nicht ganz so kritisch war“, sagt Seifts, „offenbar ist ein Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen über einen Randstein in einen Flohmarktstand gefahren.“ Wie die Polizei bestätigte, habe der Mann kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Vier Menschen seien vom Rettungsdienst versorgt worden, der Fahrer selbst, zwei Unfallopfer sowie eine Person, die laut Polizei einen Schock erlitten hat.

Schaulustige mussten zurückgedrängt werden

Herausfordernd sei bei dem Einsatz nicht nur die Anfahrt gewesen – „da rechnen sie heutzutage ja mit dem Schlimmsten“ –, sondern zunächst auch, die vielen Schaulustigen zurückdrängen zu müssen. „Das war anfangs sehr chaotisch“, so Seifts. Laut Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach etwa einer Stunde waren die zwölf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz wieder auf der Wache.