Der FV Olympia Ramstein hat die Weichen für die Spielrunde 2026/27 in der Bezirksliga Westpfalz gestellt und setzt auf seine drei Coaches.

Verantwortlich für die sportliche Leitung der drei aktiven Mannschaften bleibt auch in der kommenden Saison Jonas Jung, der seine erfolgreiche Arbeit beim Verein fortsetzen wird. Neu an seiner Seite steht Meistertrainer Robert Fritzler, der in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft zum Titel führte. Fritzler wird das Trainerteam künftig verstärken und seine Erfahrung in die sportliche Entwicklung der Mannschaften einbringen.

Die zweite Mannschaft wird in der Saison 2026/27 in der A-Klasse von René Fuchs betreut und trainiert. Bei der dritten Mannschaft setzt der FV Olympia Ramstein ebenfalls auf Bewährtes: Pascal Weimer wird das Team wie bereits im Vorjahr verantworten.

Unterstützt werden die Trainer bei den Übungseinheiten von Eric Schaumlöffel, der weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Trainingsarbeit leisten wird. Mit dieser personellen Aufstellung blickt der FV Olympia Ramstein optimistisch auf die kommende Spielzeit und möchte die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen.