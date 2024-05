„Tag des Mädchenfußballs“, mit diesem Angebot will der Südwestdeutsche Fußballverband vor allem junge Fußballerinnen ansprechen, die noch nicht in einem Verein aktiv sind.

Die Spielerinnen sollen am Tag des Mädchenfußballs die Möglichkeit bekommen, die Sportart Fußball ungezwungen kennenzulernen und erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln. Organisiert wird das Ganze federführend von den jeweiligen Fußballkreisen.

Im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg gibt es am 14. und 15. Juni ein entsprechendes Angebot beim 1. FFC Kaiserslautern. Im Kreis Kusel-Kaiserslautern werden folgende drei Termine angeboten: Am 7. Juli, von 10 bis 14 Uhr beim SV Herschweiler-Pettersheim. Ein weiterer Termin ist am 13. Juli, veranstaltet vom JFV Königsland, beim VfR Hundheim-Offenbach, und am 7. Juni, von 16 bis 20 Uhr, lädt der SV Kottweiler-Schwanden von 16 bis 20 Uhr zum Tag des Mädchenfußballs ein.