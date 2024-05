Eine selbstbestimmte Geburt ohne Arzt und trotzdem in einem sicheren medizinischen Umfeld: Das ist das Konzept eines hebammengeleiteten Kreißsaals. Aber nicht nur für werdende Mütter versprechen sich Einrichtungen Vorteile. Auch die Arbeit der Hebammen soll damit wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Deswegen fördert das Land den Ausbau in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern mit 30.000 Euro pro Einrichtung – darunter auch Einrichtungen in Kirchheimbolanden, Kaiserslautern und Frankenthal. Trotzdem gibt es auch Vorbehalte. Warum sich die Hebammen des Grünstadter Kreiskrankenhauses bewusst gegen die Umsetzung des Konzepts entschieden haben, lesen Sie hier im ausführlichen RHEINPFALZ-Artikel.