„Schwebezustände“ heißt das Konzert zum Auftakt der neuen Konzertsaison am 23. September in der Fruchthalle.

Das Konzert gestaltet Generalmusikdirektor Daniele Squeo mit der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern (früher: Pfaltheater-Orchester). Nach Richard Wagners berühmtem Tristanvorspiel und „Isoldes Liebestod“ erklingt mit der preisgekrönten Geigerin Liv Migdal als Solistin Paul Ben-Haims „Evocation“, gefolgt von Johannes Brahms’ großer erster Sinfonie in c-moll.

Der Schwebezustand, den Richard Wagner mit seinem Tristan-Akkord in den ersten Augenblicken seines Musikdramas im Vorspiel schuf, verlangt nach Auflösung. Diese erfährt das Publikum jedoch erst in „Isoldes Liebestod“. Die harmonische Spannung vergeht und die Liebenden erfahren ewige Vereinigung.

Zwischen West und Ost

In musikalischer Spannung zwischen seiner Heimat Deutschland und seiner Wahlheimat Palästina stand Paul Ben-Haim. Das sehnsüchtige Hauptthema seines Violinkonzertes „Evocation“ changiert zwischen westlichen und östlichen Einflüssen. Auch Johannes Brahms befand sich lange in einem Schwebezustand: Mit 43 Jahren veröffentlichte er seine 1. Sinfonie, an der er über 14 Jahre lang arbeitete.

