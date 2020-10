Franz Schuberts Liedzyklus „Winterreise“ zählt zu den Meilensteinen der klassischen Musik. Sänger Bo Skovhus widmet sich, begleitet von Stefan Vladar am Klavier, am Donnerstag, 5. November, 20 Uhr, in der Fruchthalle diesen 24 Liedern. Um 19.15 Uhr führt Walter Schumacher im Roten Saal in das Kammerkonzert ein.

Ein Jahr vor seinem Tod komponierte Schubert diesen Liederzyklus zu Gedichten von Wilhelm Müller. Darin beschreibt er eine Wanderung, die nach einer Liebesenttäuschung beginnt und zwischen hoffnungsvoller Freude und tiefer Verzweiflung schwankt.

Bariton Bo Skovhus gehört zu den international renommierten Sängern der Gegenwart. Nach einem Musikstudium in Kopenhagen und New York begann er 1988 seine Karriere an der Wiener Volksoper. 1997 wurde dem Künstler der Titel Österreichischer Kammersänger verliehen. Er ist seitdem regelmäßiger Gast auf den bedeutendsten Opern- und Konzertbühnen.

Neben Auftritten an großen Opernhäusern und mit führenden Orchestern in Europa, Amerika und Japan widmet Bo Skovhus einen großen Teil seiner Zeit dem Liedgesang. Seine Interpretation von Schuberts berühmtem Liedzyklus der „Winterreise“ gilt als ein Höhepunkt der Interpretationsgeschichte.

Konzert

Franz Schuberts „Winterreise“ am Donnerstag, 5. November, 20 Uhr, Fruchthalle; Kartenvorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631/3652316. Telefonische Bestellungen werden entgegengenommen, die Tickets per Post zugesandt.