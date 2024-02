Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Musik, Musik, Musik: Ganz viel Musik von Disco bis Rock steht in diesen Tagen auf dem Programm. Aber nicht nur. Was man so unternehmen könnte dieser Tage, steht in dieser Ausgabe der beliebten RHEINPFALZ-Kolumne „Fillibecks Woche“.

Es gab die einen, welche Minipli und silberne Pailettenhemden trugen. Aus denen die Brusthaare mit Goldkettchen herausschauten. Dazu hautenge Jeans und gelbe Schuhe mit hohem Absatz. Und dann gab es die