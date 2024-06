Zum zehnten Mal präsentiert das Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn das „Festival der Kulturen – Sound of the World“, womit gleichzeitig der diesjährige Kulturgarten eröffnet wird. Vom Donnerstag, 13. Juni, bis Samstag, 15. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr, stehen dabei großartige Künstler aus Spanien, Frankreich/Algerien und Nigeria auf der Bühne. Walter Falk hat schon mal in ihre aktuellen Alben reingehört.

Antonio Andrade Duo: „Recuerdos del Alcazar“ (Konzert am 13. Juni)

Was ist wohl das populärste Kunstgenre Spaniens? Natürlich der Flamenco.