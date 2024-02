Am 20. Spieltag der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest trifft der FCK auf den Tabellennachbarn TSV 1860 München. Kaiserslauterns Trainer Eimen Baffoun erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.

Beide Mannschaften starteten mit einer Niederlage ins neue Jahr und werden nun versuchen, ihre ersten Punkte einzusammeln. Mit nur einem Zähler weniger stehen die Löwen aus München dicht hinter den Jungs vom Betzenberg. Ein Sieg könnte auch darüber entscheiden, wer weiterhin Schritt mit den darüber gelegenen Mannschaften, wie etwa Ingolstadt oder Regensburg, hält.

Das Hinspiel gewannen die Pfälzer mit 2:1, doch ein Alleinläufer wird die Partie sicherlich nicht. „Wir stehen beide nicht gut da, sind aber auch beide keine schlechten Mannschaften“, berichtet der FCK-Trainer über das kommende Kellerduell. „Die wollen dominanten Ballbesitzfußball spielen und halten lange den Ball in den eigenen Reihen, sind sehr ballsicher und kommen immer wieder gut ins letzte Drittel. Ab da tun sie sich aber dann schwer“, so Baffoun über 1860.

„Immer nach vorne spielen“

Seine Elf wolle sich davon jedoch nicht beirren lassen und auf die eigene Leistung vertrauen. Mit einem schnellen Umschaltspiel wolle man die Partie für sich entscheiden. Ändern will Baffoun zum Hinspiel aber vor allem eines: „In der ersten Halbzeit waren wir super, in der zweiten nach der 2:0-Führung wollte die Mannschaft das Ergebnis verwalten, und da haben wir uns schon sehr tief reindrücken lassen. Das wollen wir so nicht mehr machen. Wir wollen uns nicht mehr hinten verstecken, sondern, egal wie der Spielstand ist, immer nach vorne spielen.“

Beide Teams mussten im neuen Jahr bereits die erste Niederlage verkraften. Während die Pfälzer gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2 unterlagen, mussten sich die Löwen mit 2:6 gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben. Kurz zuvor waren die Münchner jedoch erst von einem Trainingscamp aus Portugal zurückgekehrt. Dort unterlagen sie unter anderem knapp beim FC Porto mit 2:3.

Trainer Baffoun rechnet mit einem 50-50-Spiel

Und auch in Kaiserslautern gibt es keinen Grund, sich nach der guten Leistung gegen Frankfurt zu schämen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt super. Wir haben bisher eine gute Trainingswoche hinter uns“, berichtet Baffoun. Zudem kehren zwei Leistungsträger wieder in die Elf zurück. Der zuvor gelbgesperrte Safouan Zbiri ist gegen München wieder einsatzbereit und auch Linus Tautenhahn scheint von seiner Verletzung auskuriert zu sein.

„Ich denke, es wird ein 50-50-Spiel und sehr tagesformabhängig sein. Daher wollen wir gut vorbereitet in die Partie gehen“, so Baffoun. Freitags werde sein Team morgens noch ein Training absolvieren und dann nach München aufbrechen. Anpfiff der Partie ist dann am nächsten Morgen um 11 Uhr auf dem 1860-Trainingsgelände an der Grünwalder Straße 114.